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Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз

Путин: спецслужбам нужно разработать новые способы ответа на кибератаки
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Михаил Метцель/РИА Новости

Спецслужбам РФ нужно искать новые методы нейтрализации киберугроз. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает пресс-служба Кремля.

«‎Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз — задача в том числе и вашего ведомства»‎, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что число атак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу.

Также на заседании коллегии Путин заявил, что первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды, у сторон есть встречный настрой.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. Стороны обсуждают проблемы работы посольств. Встреча началась около 10 утра по московскому времени.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

Ранее Путин призвал сорвать попытки западных элит помешать диалогу РФ и США.

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