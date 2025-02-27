Песков рассказал о встрече делегаций США и России в Стамбуле

Песков предложил не забегать вперед по вопросу встречи РФ и США в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не забегать вперед по встрече представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее завершения.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.

По словам Пескова, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

«Работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговоре двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что пока не нужно забегать вперед, информация по результатам переговоров будет представлена.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. До этого, 12 февраля, российский и американский президенты провели телефонный разговор.

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