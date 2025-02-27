В Совфеде напомнили, как Зеленский отказывался от инициатив Эрдогана по Украине

Россия была согласна с несколькими инициативами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по мирному урегулированию конфликта на Украине, но Владимир Зеленский всегда отказывался от них. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем, передает ТАСС.

«Президент Турции предлагал нашему президенту еще раз несколько инициатив, направленных на продвижение мирного диалога. Мы соглашались. Затем нам было сказано, что Зеленский отказывается», — отметила председатель Совфеда.

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение. Однако в тот год документ так и не был подписан.

В марте прошлого года газета The Wall Street Journal опубликовала условия, которые были прописаны в договоре. По данным издания, в него был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва же должна была вывести войска с территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации.

В конце января текущего года российский лидер Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией, однако это может сделать председатель Верховной рады Украины, но Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее Песков рассказал о встрече делегаций США и России в Стамбуле.