В США опубликовали детали мирного договора РФ и Украины 2022 года. На что были готовы стороны В Кремле не хотят публиковать текст мирного соглашения с Украиной 2022 года

Журналисты WSJ опубликовали условия мирного соглашения, которое обсуждали Россия и Украине в апреле 2022 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Киева хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Песков заявил, что Кремль не хотел бы публиковать текст того мирного соглашения, поскольку условия уже изменились.

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало условия мирного соглашения между Россией и Украиной, которое стороны обсуждали в апреле 2022 года в Стамбуле, однако так и не подписали.

По словам журналистов, президент РФ Владимир Путин намекает в последние недели, что он готов обсудить пути завершения конфликта на условиях Москвы, поскольку военная активность Киева замедляется. Журналисты предположили, что очертания сделки, которую хотел бы видеть российский лидер, можно увидеть в проекте мирного договора 2022 года. Украина неоднократно говорила, что хочет продолжить переговоры только после вывода российских войск из страны.

Основные положения

— Киев не сможет вступить в НАТО или другой военный союз, но при этом может присоединиться к ЕС. На территории Украины не станут размещать любое иностранное оружие, а ВСУ сократят до определенной численности: не более 85 тысяч личного состава, до 342 танков и до 519 единиц артиллерийских орудий. Также ограничивается дальность полета собственных украинских ракет: 40 км. Украинские переговорщики хотели получить 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1,9 тысячи артиллерийских орудий.

— Крымский полуостров останется под контролем Москвы, его не будут считать нейтральным.

— Русский язык станет государственным языком Украины и будет использоваться наравне с украинским, в том числе в правительстве и в судах. Этот пункт киевская сторона не захотела подписать.

— Будущее ДНР и ЛНР не включено в проект мирных переговоров, однако этот пункт должны были обсудить во время личной встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский, хотя она так и не состоялась.

— Некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Китай, Франция и Россия, должны гарантировать выполнение договора. На них возложена ответственность за защиту нейтралитета Украины в случае его нарушения. Гаранты должны были «расторгнуть любые договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины», в том числе обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь.

— Украина хотела, чтобы государства-гаранты договорились об ответных мерах в случае, если страна подвергнется нападению. Украинская сторона предложила в этом случае закрыть воздушное пространство, что потребовало бы от гарантов ввести бесполетную зону и предоставить Украине оружие, которое, по соглашению, не может быть предоставлено. Этот вопрос остался нерешенным.

— Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина — Турцию. Украинская сторона выделила курсивом часть в текста, где они отказались отозвать иск в Международный уголовный суд о расследовании военных преступлений. Киев также не захотел ратифицировать документ об отмене взаимных санкций.

По данным журналистов, переговоры продолжились в Zoom, но в июне 2022 года их прекратили.

Новые переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил провести в Стамбуле новые мирные переговоры. Журналисты WSJ пишут, что подобные встречи маловероятны. Хотя линия фронта за год практически не сдвинулась с места, Россия впервые за несколько месяцев добавилась успеха на фронте, а у Украины заканчиваются оружие и живая сила. Запад также не спешит продолжать финансирование Киева, переключив внимание на Ближний Восток. Сэмюэл Чарап, аналитик RAND (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) по России, считает, что эти обстоятельства могут ослабить стремление Москвы провести переговоры. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае его избрания пообещал стать посредником в немедленном заключении мирного соглашения.

Другие условия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Кремль не планирует публиковать текст мирного соглашения.

«Единственное, что я могу сказать, что в марте 2022 года были одни условия на земле. Сегодня другие условия и другой юридический статус всех территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в Конституции нашей страны. Это единственное, что я могу сказать. В целом — да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», — сказал Песков.

28 февраля 2022 года российская и украинская делегации встретились в Гомеле, а через несколько дней в Бресте. Россияне Владимир Мединский, Борис Грызлов, Леонид Слуцкий, Андрей Руденко и Александр Фомин попытались договориться с украинцами Михаилом Подоляком, Давидом Арахамией, Рустемом Умеровым, Алексеем Резниковым, Андреем Костиным, Николаем Точинским и Денисом Киреевым. Стороны озвучили свои предложения, а затем начали искать точки соприкосновения. Переговоры продолжились в Турции, но решения достигнуто не было.