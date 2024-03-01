В США опубликовали детали мирного договора РФ и Украины 2022 года. На что были готовы стороны

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало условия мирного соглашения между Россией и Украиной, которое стороны обсуждали в апреле 2022 года в Стамбуле, однако так и не подписали.
По словам журналистов, президент РФ Владимир Путин намекает в последние недели, что он готов обсудить пути завершения конфликта на условиях Москвы, поскольку военная активность Киева замедляется. Журналисты предположили, что очертания сделки, которую хотел бы видеть российский лидер, можно увидеть в проекте мирного договора 2022 года. Украина неоднократно говорила, что хочет продолжить переговоры только после вывода российских войск из страны.
Основные положения
— Киев не сможет вступить в НАТО или другой военный союз, но при этом может присоединиться к ЕС. На территории Украины не станут размещать любое иностранное оружие, а ВСУ сократят до определенной численности: не более 85 тысяч личного состава, до 342 танков и до 519 единиц артиллерийских орудий. Также ограничивается дальность полета собственных украинских ракет: 40 км. Украинские переговорщики хотели получить 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1,9 тысячи артиллерийских орудий.
— Крымский полуостров останется под контролем Москвы, его не будут считать нейтральным.
— Русский язык станет государственным языком Украины и будет использоваться наравне с украинским, в том числе в правительстве и в судах. Этот пункт киевская сторона не захотела подписать.
— Будущее ДНР и ЛНР не включено в проект мирных переговоров, однако этот пункт должны были обсудить во время личной встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский, хотя она так и не состоялась.
— Некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Китай, Франция и Россия, должны гарантировать выполнение договора. На них возложена ответственность за защиту нейтралитета Украины в случае его нарушения. Гаранты должны были «расторгнуть любые договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины», в том числе обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь.
— Украина хотела, чтобы государства-гаранты договорились об ответных мерах в случае, если страна подвергнется нападению. Украинская сторона предложила в этом случае закрыть воздушное пространство, что потребовало бы от гарантов ввести бесполетную зону и предоставить Украине оружие, которое, по соглашению, не может быть предоставлено. Этот вопрос остался нерешенным.
— Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина — Турцию. Украинская сторона выделила курсивом часть в текста, где они отказались отозвать иск в Международный уголовный суд о расследовании военных преступлений. Киев также не захотел ратифицировать документ об отмене взаимных санкций.
По данным журналистов, переговоры продолжились в Zoom, но в июне 2022 года их прекратили.
Новые переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил провести в Стамбуле новые мирные переговоры. Журналисты WSJ пишут, что подобные встречи маловероятны. Хотя линия фронта за год практически не сдвинулась с места, Россия впервые за несколько месяцев добавилась успеха на фронте, а у Украины заканчиваются оружие и живая сила. Запад также не спешит продолжать финансирование Киева, переключив внимание на Ближний Восток. Сэмюэл Чарап, аналитик RAND (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) по России, считает, что эти обстоятельства могут ослабить стремление Москвы провести переговоры. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае его избрания пообещал стать посредником в немедленном заключении мирного соглашения.
Другие условия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Кремль не планирует публиковать текст мирного соглашения.
«Единственное, что я могу сказать, что в марте 2022 года были одни условия на земле. Сегодня другие условия и другой юридический статус всех территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в Конституции нашей страны. Это единственное, что я могу сказать. В целом — да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», — сказал Песков.
28 февраля 2022 года российская и украинская делегации встретились в Гомеле, а через несколько дней в Бресте. Россияне Владимир Мединский, Борис Грызлов, Леонид Слуцкий, Андрей Руденко и Александр Фомин попытались договориться с украинцами Михаилом Подоляком, Давидом Арахамией, Рустемом Умеровым, Алексеем Резниковым, Андреем Костиным, Николаем Точинским и Денисом Киреевым. Стороны озвучили свои предложения, а затем начали искать точки соприкосновения. Переговоры продолжились в Турции, но решения достигнуто не было.