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Путин отреагировал на слова Зеленского о возможных переговорах

Путин: если Украина готова к компромиссам, то переговоры проведет кто угодно
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РИА Новости/AP

В том случае, если Владимир Зеленский действительно готов к проведению переговоров о мире, Россия может направить на эту встречу своих представителей — со стороны Киева участвовать в переговорах может кто угодно легитимный. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

«Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры», — заявил Путин.

Также Владимир Путин рассказал, что Украина в ходе стамбульских переговоров с Россией весной 2022 года настаивала на личной встрече президентов — и он согласился на это предложение, однако затем Киев дал понять, что будет воевать до последнего украинца.

При этом Путин добавил, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам Путина, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины. Российский лидер отметил, что при желании любой юридический вопрос можно закрыть, однако Москва не видит такого желания. Будущие переговоры России с Украиной без отмены указа Зеленского будут нелегитимными, подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что уберег Россию от утраты суверенитета.

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