Президент Украины Владимир Зеленский сделкой с Вашингтоном по редкоземельным металлам заложил останки страны в ломбард. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Сдал ее [Украины] останки в ломбард», — отметил он.

Дубинский назвал Зеленского «не просто предателем», а человеком, который «продает стратегические ресурсы Украины и будущее поколений украинцев».

Незадолго до этого стало известно, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля. В рамках визита состоится подписание сделки по ресурсам Украины.

25 февраля Financial Times писала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Зеленского назвали «голым королем».