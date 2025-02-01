Зеленского назвали «голым королем»

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «голого короля», ему «нечего предложить» жителям страны и миру. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Украины Борислава Березы.

«С приходом [Дональда] Трампа (президента США. — «Газета.Ru») это стало очевидно», — отметил он.

По мнению Луценко, Украина «устала» от Зеленского, который объявлял о «плане победы», а затем и о «плане стойкости».

«И где это все? Зеленский живет в сериале и не может понять, почему это не работает», — добавил бывший генеральный прокурор Украины.

1 февраля агентство Reuters, ссылаясь на специального посланника США по Украине Кита Келлога, писало, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина организовала выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет достичь перемирия с Россией в ближайшие месяцы. Келлог подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в стране.

Ранее было названо имя фаворита на возможных президентских выборах на Украине.