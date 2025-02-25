Путин предложил поставить США два млн тонн алюминия

Президент РФ Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США.

«Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать», — сказал политик.

По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В том же интервью глава государства заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

24 февраля Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках. Президент РФ призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных металлов.

Ранее ЕС усилил давление на российскую алюминиевую отрасль.