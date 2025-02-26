МИД Турции подтвердил запланированные на 27 февраля переговоры России и США

Делегации России и США встретятся в Стамбуле в четверг, 27 февраля. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели в беседе с ТАСС.

«Завтра в Стамбуле состоится техническая встреча между делегациями России и США», — отметил он.

Кечели подчеркнул, что Турция готова оказать «всевозможную поддержку мирным усилиям».

Незадолго до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новая встреча представителей РФ и США пройдет в Стамбуле 27 февраля. По его словам, встреча будет посвящена нормализации работы посольств двух стран. По итогам будущей встречи можно будет говорить о том, как будут развиваться отношения РФ и США, добавил Лавров.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался.

Ранее госдеп США сообщил об отказе Украины от переговоров.