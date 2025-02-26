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Госдеп США сообщил об отказе Украины от переговоров

Госсекретарь США Рубио: Украина не согласилась на переговоры о конфликте с РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

Украина отказалась от переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает Breitbart News.

По его словам, украинская сторона не захотела садиться за стол переговоров, несмотря на усилия США. Рубио добавил, что Киев захотел двигаться «вперед по-своему».

До этого госсекретарь США заявил, что Вашингтон не обсуждал с Россией условия завершения конфликта на Украине. По его словам, Украине также следует задать вопрос об условиях завершения конфликта, поскольку его невозможно будет остановить, «если обе стороны не согласятся на это».

Также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее глава МИД Чехии усомнился, что диалог России и США «может что-то изменить».

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Переговоры о мире на Украине
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