Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

Возможность работы американских компаний предусмотрена на всей территории России в соответствии с Конституцией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что делегации России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде не затрагивали вопрос о начале работы американских компаний в РФ.

До этого газета Financial Times сообщила, что некоторые американские компании проявили предварительный интерес к возобновлению деятельности на российском рынке, но конкретных действий для этого пока не предприняли.

21 февраля президент Владимир Путин заявил, что к возможной перспективе возвращения в Россию западных компаний нужно относиться с осторожностью, чтобы не потерять приобретенный потенциал.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции.

Ранее Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в Москву.