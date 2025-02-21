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Путин прокомментировал возможное возвращение западных компаний в РФ

Путин оценил возможное возвращение западных компаний в Россию

К возможной перспективе возвращения в Россию западных компаний нужно относиться с осторожностью, чтобы не потерять приобретенный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Надо самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», — сказал российский лидер на пленарной сессии Форума будущих технологий.

18 февраля стало известно, что южнокорейский концерн Hyundai на фоне российско-американских переговоров захотел вернуться в Россию. Планам, однако, могут помешать китайские бренды, заполонившие отечественный рынок, предупреждают эксперты. На размышления у корейцев осталось меньше года — в декабре истекает опцион для обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге. Есть ли у Hyundai и Kia второй шанс в России — в материале «Газеты.Ru».

Также о возможном возвращении в РФ заявляли и другие компании.

Ранее Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в Москву.

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