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Мантуров назвал условие возвращения западных брендов в Россию

Мантуров: РФ готова обсуждать возврат западных брендов после отмены санкций
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. Об этом 21 февраля заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Сначала пусть санкции отменятся, а потом уже можно про возврат говорить», — указал вице-премьер.

Мантуров также сказал, что никто из компаний «пока никуда не напрашивался».

Накануне Мантуров заявил, что на российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ. Вице-премьер указал, что Россия не станет отступать от своих интересов и это та реальность, с которой «иностранным компаниям придется смириться».

В свою очередь в Минпромторге заявили, что вопрос возвращения иностранных брендов на рынок России следует рассматривать в индивидуальном порядке. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом будут оставаться интересы отечественных производителей, а также защита интересов внутреннего рынка.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

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