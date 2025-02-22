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На Западе заявили о желании американских компаний вернуться на российский рынок

FT: некоторые компании из США заинтересованы в возвращении на российский рынок
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Depositphotos

Некоторые американские компании проявили предварительный интерес к возобновлению деятельности на российском рынке, однако конкретных действий для этого пока не предприняли. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что ни одна из компаний не начала процесс реинтеграции, несмотря на неофициальные запросы и консультации. Аналитики связывают осторожность с сохраняющимися геополитическими рисками и санкционным давлением.

«Несколько американских компаний выразили предварительную заинтересованность, но активных шагов по возвращению пока нет», — пишет издание.

21 февраля президент Владимир Путин заявил, что к возможной перспективе возвращения в Россию западных компаний нужно относиться с осторожностью, чтобы не потерять приобретенный потенциал.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции.

Ранее Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в Москву.

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