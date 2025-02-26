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Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии

Лавров: у Мерца достаточно агрессивные взгляды в отношении РФ
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Wolfgang Rattay/Reuters

У победившего на выборах в канцлеры Германии Фридриха Мерца достаточно агрессивные взгляды в отношении РФ, но они могут поменяться, когда он вступит в должность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Пока у господина Мерца достаточно агрессивные взгляды. Часто бывает, когда человек превращается из кандидата в функционирующего государственного деятеля, в данном случае в канцлера, взгляды становятся более реалистичными», — сказал он по итогам визита в Катар.

Лавров напомнил, что Мерц настаивал на отправке Украине дальнобойных ракет Taurus для атак вглубь территории РФ.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре 2024 года Мерц заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик сообщил, что может выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц уточнил, что никогда не ставил ультиматума Путину, и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Ранее в Германии ужаснулись намерениям победившего на выборах Мерца.

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