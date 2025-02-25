В Германии ужаснулись намерениям победившего на выборах Мерца

Намерения победившего на выборах в Германии лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и главы МО ФРГ Бориса Писториуса постоянно увеличивать расходы бюджета на оборону не могут не ужасать. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Любого, кто следит за международными отношениями, напугает, что Писториус, как и Мерц, хочет тратить много денег на армию. Он говорил, что мы должны быть готовы к войне, подготовиться, повысить готовность. Об этом думать страшно», - подчеркнул он.

По словам Нимайера, страшно, что политик с соответствующими намерениями вскоре окажется на посту канцлера Германии.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц посетовал, что до сих пор не получил поздравления от Меркель.