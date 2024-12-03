Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захотевший предъявить ультиматум Путину немецкий политик открестился от своих слов

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что никогда не ставил Путину ультиматума

close
Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума Владимиру Путину и отверг критику со стороны Олафа Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы. Его слова приводит Tagesschau.

«Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум», – сказал Мерц.

По его словам, он предложил предоставить Украине варианты, чтобы она могла повлиять на ход боевых действий «в контексте прекращения огня и стихания пушек».

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть Москве ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Шольц призвал не играть в русскую рулетку c безопасностью через ультиматумы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами