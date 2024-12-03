Захотевший предъявить ультиматум Путину немецкий политик открестился от своих слов

Глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума Владимиру Путину и отверг критику со стороны Олафа Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы. Его слова приводит Tagesschau.

«Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум», – сказал Мерц.

По его словам, он предложил предоставить Украине варианты, чтобы она могла повлиять на ход боевых действий «в контексте прекращения огня и стихания пушек».

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть Москве ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Шольц призвал не играть в русскую рулетку c безопасностью через ультиматумы России.