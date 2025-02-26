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Румыния выступила против отправки военных на Украину

Премьер Румынии Чолаку заявил, что страна не отправит военных на Украину
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Global Look Press

Румыния не отправит своих военных на Украину. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Нет отправке румынских войск на Украину. Да дополнительным ассигнованиям на оборону, но только в форме инвестиций в национальную военную промышленность», — написал он.

23 февраля начальник Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли заявил, что его страна могла бы отправить на Украину солдат в рамках миротворческой миссии ООН.

В этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Британии допустили, что миротворцы на Украине «могут воевать с русскими».

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