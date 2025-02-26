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В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни

Сенатор Клишас назвал невозможным возвращение смертной казни в России
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

При действующей Конституции вернуть в России смертную казнь невозможно, позиция по данному вопросу не менялась. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей Конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу также не менялась», — заявил сенатор.

Так Клишас прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ. По данным организации, большинство россиян (49%) выступают за возвращение смертной казни в России, более четверти (26%) не хотят ничего менять, а 15% назвали себя сторонниками полной отмены смертной казни.

В свою очередь председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Газете.Ru», что увеличение числа россиян, выступающих против возвращения смертной казни, можно считать математической ошибкой. Собеседник издания добавил, что не готов искать в этом социальные причины.

Ранее следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило.

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