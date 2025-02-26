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ВЦИОМ назвал процент россиян, выступающих за возвращение смертной казни

ВЦИОМ: почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Большинство россиян (49%) выступают за возвращение смертной казни в России, более четверти (26%) не хотят ничего менять, а 15% назвали себя сторонниками полной отмены смертной казни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

В 2021 году мораторий на смертную казнь поддерживали 21% граждан. При этом число сторонников применения смертной казни и сторонников полной отмены смертной казни практически не изменилось — четыре года назад за отмену высшей меры наказания выступали так же 15%, за возвращение такого наказания — 50%.

Согласно исследованию ВЦИОМ, среди сторонников смертной казни больше представителей старших поколений (родившиеся с 1948 по 1967 год) — 62%. А вот среди граждан, родившихся в 2001 году и раньше, доминируют сторонники полной отмены высшей меры наказания, их — 39%. Среди рожденных в период с 1992 по 2000 год больше всего сторонников моратория — 35%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 февраля. В опросе участвовали 1600 совершеннолетних граждан России.

Ранее в России предложили вернуть смертную казнь для определенных категорий преступников.

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