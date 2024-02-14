Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

Следователь Костоев рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

close
100%
РИА «Новости»

Следователь Исса Костоев, возглавлявший следственную группу, задержавшую маньяка Андрея Чикатило, рассказал «Ленте.ру», что над преступником пытались устроить суд Линча из-за его расправы над 11-летним мальчиком.

«Однажды мы повезли Чикатило на проверку показаний на местности — на берег водоема, где он 14 августа 1990 года подкараулил 11-летнего Ваню <...>. Маньяк изнасиловал мальчика, а потом нанес ему 42 ножевых ранения», — поделился Костоев.

Следователь добавил, что Чикатило был пристегнут к нему наручниками. Маньяк показал, где встретил мальчика, после чего бросился бежать. Позже выяснилось, что в 50-60 метрах от пляжа стоял местный хлебозавод, где работали родители Вани и в день расправы, и после. Кто-то из работников увидел, что следователи привезли на место преступления Чикатило. Информация быстро разлетелась по предприятию. Люди взяли вилы, лопаты и другие тяжелые предметы и были намерены устроить над преступником самосуд.

Костоев добавил, что толпу удалось остановить только с помощью милиции.

До этого физиогномист Елена Мифф рассказала «Пятому каналу», от людей с какой внешностью лучше держаться подальше.

Ранее суд в Иркутске добавил еще 10 лет колонии ангарскому маньяку Михаилу Попкову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами