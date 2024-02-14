Следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило

Следователь Исса Костоев, возглавлявший следственную группу, задержавшую маньяка Андрея Чикатило, рассказал «Ленте.ру», что над преступником пытались устроить суд Линча из-за его расправы над 11-летним мальчиком.

«Однажды мы повезли Чикатило на проверку показаний на местности — на берег водоема, где он 14 августа 1990 года подкараулил 11-летнего Ваню <...>. Маньяк изнасиловал мальчика, а потом нанес ему 42 ножевых ранения», — поделился Костоев.

Следователь добавил, что Чикатило был пристегнут к нему наручниками. Маньяк показал, где встретил мальчика, после чего бросился бежать. Позже выяснилось, что в 50-60 метрах от пляжа стоял местный хлебозавод, где работали родители Вани и в день расправы, и после. Кто-то из работников увидел, что следователи привезли на место преступления Чикатило. Информация быстро разлетелась по предприятию. Люди взяли вилы, лопаты и другие тяжелые предметы и были намерены устроить над преступником самосуд.

Костоев добавил, что толпу удалось остановить только с помощью милиции.

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