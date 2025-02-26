В СПЧ не знают, почему все больше россиян выступают против смертной казни

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Газете.Ru», что увеличение на 5% числа россиян, выступающих против возвращения смертной казни, можно считать математической ошибкой. Он добавил, что не готов искать в этом социальные причины.

«Я не знаю, это надо у социологов спрашивать. Не могу сходу ответить на этот вопрос. [5%] Это почти в пределах ошибки, как бывший математик вам скажу. Не взялся бы здесь искать какие-то глубокие социальные причины», – сказал он.

26 февраля ВЦИОМ опубликовал опрос о возвращении смертной казни в России. Согласно исследованию, за четыре года число сторонников моратория на высшую меру выросло на 5%. В 2021 его поддерживали 21% граждан, а в 2025 – уже 26%. По данным опроса, число сторонников применения смертной казни тоже немного снизилось – было 50%, стало 49%. Число людей, считающих, что высшую меру необходимо отменить, по-прежнему составляет 15%.

Согласно исследованию ВЦИОМ, среди сторонников смертной казни больше представителей старших поколений, родившиеся с 1948 по 1967 год — 62%. А среди молодых россиян, родившихся в 2001 году и раньше, доминируют сторонники полной отмены высшей меры наказания.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в беседе с РБК заявил, что рост числа сторонников сохранения моратория на смертную казнь может быть связан со сменой поколений и тревогой части респондентов на фоне роста легитимации насилия в повестке в последние годы.

Ранее в России предложили вернуть смертную казнь для определенных категорий преступников.