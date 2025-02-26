Стало известно, когда Зеленский может встретиться с Трампом

Reuters: Зеленский планирует отправиться в США для встречи с Трампом 28 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что лидеры двух государств будут обсуждать проект соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Его условия были согласованы чиновниками, отмечает агентство.

В Белом доме отказались от комментариев.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация надеется на скорые встречи президентов Трампа, Путина и Зеленского. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего о возможности таких встреч.

Трамп ожидает от Зеленского подписания соглашения по разработке полезных ископаемых, чтобы США могли вернуть сотни миллиардов долларов, вложенных в оборону Украины, отметила представитель Белого дома.

12 февраля Трамп и Путин провели первые переговоры после избрания республиканца. В Кремле сообщали, что в ходе них президент России пригласил своего американского коллегу в Москву.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.