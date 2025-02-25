Администрация США надеется на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Белый дом: США надеются на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация надеется на скорые встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего о возможности таких встреч.

«Мы рассчитываем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — сказала Левитт.

Трамп ожидает от Зеленского подписания соглашения по разработке полезных ископаемых, чтобы США могли вернуть сотни миллиардов долларов, вложенных в оборону Украины, отметила представитель Белого дома.

По ее словам, если бы не американский народ, Украина больше бы не существовала как страна.

12 февраля Трамп и Путин провели первые переговоры после избрания республиканца. В Кремле сообщали, что в ходе них президент России пригласил своего американского коллегу в Москву.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.