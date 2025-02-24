В Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине

США переформулируют подход к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Украине, чтобы получать выгоду от этой помощи. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, народ США должен получать «отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Уолтц подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на скорое прекращение огня на Украине.

Чиновник отметил, что первым шагом на этом направлении стали телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским, а затем — американо-российские переговоры в Саудовской Аравии. При этом Уолтц добавил, что новым этапом переформулирования подхода Соединенных Штатов можно считать будущие контакты Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее в МИД России рассказали, что приведет возобновлению конфликта на Украине.