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Молдавские силовики пришли с обысками в дом заместителя главы Гагаузии

В Молдавии проходят обыски в доме первого зампреда исполкома Гагаузии

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gagauzia.md

Сотрудники молдавских правоохранительных органов пришли с обысками в дом первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна. Об этом сообщил молдавский Canal 5.

Причина обысков не раскрывается.

Узун и другие гагаузские политики уже продолжительное время находятся в оппозиции действующей проевропейской власти Молдавии. В отношении главы автономии Евгении Гуцул возбуждено дело из-за якобы финансирования партии «Шор», которую обвиняют в тесных связях с Россией.

В октябре стало известно, что Евросоюз ввел санкции против физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, дестабилизируют ситуацию в Молдавии. Среди них оказались Гуцул, Узун, политик Юрий Кузнецов, основатели АНО «Евразия» Нелли Парутенко, а также АНО «Евразия».

В ноябре Гуцул обвинила власти Молдавии в нарушении конституции.

Ранее в Молдавии заявили об усилении давления на оппозицию после победы Санду на выборах президента.

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