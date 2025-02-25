«Единая Россия» приостановила членство в партии замгубернатора Ростовской области

Членство арестованного заместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского в партии «Единая Россия» приостановлено. Об этом сообщил представитель пресс-службы ростовского отделения партии в беседе с РИА Новости.

«Членство в партии Константина Рачаловского приостановлено», — отметил он.

17 февраля в отношении заместителя губернатора Ростовской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В тот же день его задержали. Позже суд избрал в отношении вице-губернатора меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого против бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. На данный момент он находится в СИЗО Москвы. В декабре Кушнарев также стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.