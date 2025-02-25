США и Украина обсуждают соглашение о доходах от ресурсов без гарантий безопасности

NYT: новое соглашение с США по ресурсам не гарантирует безопасность Украины

США и Украина приблизились к подписанию экономического соглашения, которое позволит Вашингтону претендовать на часть доходов Киева от природных ресурсов, но не включает гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, новая версия документа, обсуждавшаяся в понедельник, улучшена в пользу Украины по сравнению с предыдущими проектами. Однако ключевое требование Киева — обязательства США по защите в случае эскалации конфликта с Россией — в текст не вошло. Представители Белого дома подчеркнули, что соглашение носит «экономический характер и не предусматривает будущей военной помощи».

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в США для подписания договора «на этой или следующей неделе».

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.

До этого британская газета Financial Times писала, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. По данным издания, Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные деньги на поддержку Киева.

В понедельник стало известно, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам.

Ранее Зеленский перечислил требования к гарантиям безопасности.