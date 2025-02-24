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Зеленский перечислил требования к гарантиям безопасности

Зеленский: Украина должна иметь армию в 800 тыс. человек по гарантиям безопасности
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина должна иметь армию в 800 тысяч человек, союзники будут помогать ее финансировать. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает РБК.

При этом политик отметил, что если говорить об экономических гарантиях безопасности для Украины, то речь идет о членстве в Европейском союзе.

«Другое, что бы я назвал, — финансирование украинской армии не менее чем в 800 тыс. Так я считаю», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, США и несколько европейских стран против вступления Украины в НАТО. Несмотря на это, продолжаются разговоры об отправке в республику иностранных войск. При линии боевых действий в 1 тыс. км в случае достижения соглашения о прекращении огня должна также осуществляться «верификация» соблюдения перемирия на этой протяженности, подчеркнул украинский президент.

Накануне газета Financial Times писала, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о заключении соглашения по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на предоставление украинцам американской военной помощи. Отмечается, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что планы стран Запада по поводу урегулирования на Украине предполагают развертывание в республике европейских войск, но без участия НАТО.

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