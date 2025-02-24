США обещают Украине экономическую безопасность. Они стали ближе к сделке по земельным ресурсам

Вашингтон и Киев продолжают сложные переговоры о соглашении, которое предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления для управления доходами от украинских полезных ископаемых. По информации СМИ, в последнем черновом варианте исключено положение о 100-процентном американском контроле над ним. Ранее США настаивали на полной юрисдикции над фондом, который Украина должна сформировать и увеличить до $500 млрд. Несмотря на сближение по некоторым направлениям, стороны по-прежнему расходятся в ключевых вопросах, включая распределение доходов и предоставление гарантий безопасности. Вашингтон не планирует включать в соглашение военные гарантии.

Вашингтон и Киев ведут переговоры о заключении соглашения по доступу США к украинским полезным ископаемым. Как сообщает Financial Times (FT), в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам. Этот пункт ранее вызвал серьезное недовольство украинской стороны. Обновленный проект был представлен 22 февраля — спустя день после публикации в СМИ деталей первоначального предложения, вызвавшего критику в Киеве.

Изменения в проекте, по словам источников, отражают попытки США учесть позиции Украины. Однако остаются разногласия по ключевым вопросам, включая распределение доходов и гарантии безопасности.

Фонд восстановления

В первоначальной версии соглашения Вашингтон настаивал, чтобы Украина отказалась от 50% доходов от добычи минеральных ресурсов, нефти, газа и прибыли от использования портовой и иной инфраструктуры. Согласно этому плану, все доходы предполагалось аккумулировать в специальном инвестиционном фонде, полностью контролируемом США. Предполагалось, что Украина будет делать взносы в этот фонд до тех пор, пока его объем не достигнет $500 млрд. В такую сумму президент США Дональд Трамп оценил обязательства Киева перед Вашингтоном.

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Кроме того, американская сторона предлагала схему распределения взносов в фонде в пропорции два к одному: Украина должна была предоставить две трети будущих поступлений от добычи ресурсов, а США — одну треть, которая уже была предоставлена в виде военной помощи. Такой подход вызвал негативную реакцию в Киеве, где его посчитали несбалансированным и обременительным.

Гарантии безопасности

Гарантии безопасности остаются камнем преткновения в переговорах. По информации Bloomberg, именно отсутствие четких обязательств со стороны США стало главной причиной, по которой Украина отвергла первоначальный вариант документа.

«Мы подпишем соглашение только при условии предоставления реальных гарантий безопасности», — сказал один из украинских чиновников.

Другой участник переговоров отметил, что первоначальная версия документа требовала от Украины слишком многого, при этом американская сторона, по его словам, предлагала слишком слабые встречные условия.

Военных гарантий не будет

Планируемая сделка не содержит военных гарантий для Киева, сообщил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент.

«Я ожидаю, что президент Зеленский подпишет сделку. Она не включает военные гарантии. Но она подразумевает гарантии активных инвестиций США в экономическое будущее Украины. Я называю это гарантиями экономической безопасности», — сказал Бессент в эфире Fox News.

По словам министра, эта сделка — часть переговорной стратегии Дональда Трампа по разрешению российско-украинского конфликта и «возвращению украинцев к мирной жизни».

«Первая часть этого представляет собой партнерство между Украиной и США, включающее стратегические минералы, энергоресурсы и государственные предприятия. Мы начнем сотрудничать в этих сферах, и это будет взаимовыгодно», — утверждает глава американского Минфина.

Давление со стороны США

Ситуацию осложняют публичные заявления Дональда Трампа. Президент США усилил давление на Киев, заявив, что Украина должна принять предложенные условия или столкнуться с рядом негативных последствий. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами в субботу Трамп раскритиковал руководство Украины, подчеркнув, что «не очень успешный юморист Зеленский» убедил США потратить $350 млрд на войну, «которую невозможно было выиграть». По его мнению, Европа получает компенсацию, тогда как Соединенные Штаты просто выделяли Украине деньги.

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Владимир Зеленский эти претензии не признает. Он заявил, что договаривался с прошлым президентом Соединенных Штатов Джо Байденом «о грантах, а не займах».

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США <...> Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты», — сказал Зеленский во время пресс-конференции 23 февраля.

Он заверил, что не будет подписывать то, что «будут выплачивать 10 поколений украинцев» — так он прокомментировал предлагаемое США соглашение по редкоземельным ресурсам.

США переформулируют

США меняют подход к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Украине, чтобы получать отдачу от этой помощи. Об этом в эфире Fox News сказал помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Что касается Украины и России, то мы занимаемся переформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, осуществляют партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов. Мы переформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных нами громадных инвестиций», — заявил Уолтц (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Штаты также пересматривают методы взаимодействия с Россией. Первым шагом в этом направлении господин Уолц назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а следующим — переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде.