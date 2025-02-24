Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о завершающей стадии сделки по передаче ресурсов США

Reuters: Украина и США находятся на завершающей стадии минеральной сделки
close
Kevin Lamarque/Reuters

Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина на своей странице в соцсети X, однако вскоре удалила публикацию, передает Reuters.

По данным агентства, украинская сторона предложила подписать соглашение в Вашингтоне во время переговоров лидеров двух стран. Она отметила, что почти все ключевые детали были согласованы.

До этого британская газета Financial Times писала, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. По данным издания, Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные деньги на поддержку Киева.

24 февраля стало известно, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам.

Ранее Зеленский перечислил требования к гарантиям безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами