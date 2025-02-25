В Госдуме заявили о готовности работать с бывшим главкомом ВСУ

Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов назвал условие, при котором Россия будет сотрудничать с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным в случае его победы на президентских выборах. Слова парламентария приводит журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Мы готовы работать со всеми, кто будет уважать Россию, российский народ и представлять украинский народ», — заявил Картаполов.

Депутат также отметил, что украинский народ всегда будет для РФ братским, и наша страна продолжит работать с его представителями.

На уточняющий вопрос журналиста об участии Залужного в боевых действиях против российской армии, депутат Госдумы ответил уклончиво. Картаполов отметил, что «жизнь покажет».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского в два раза уступает рейтингу его возможного соперника на выборах, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

4 февраля сообщалось, что 72% участвующих в опросе украинцев признались в доверии к Залужному.

Сам экс-главком ВСУ 19 февраля не стал отвечать на вопрос о возможном участии в выборах президента Украины. Он заявил, что задавать подобные вопросы в текущей ситуации неуместно.

Ранее Залужного назвали явным фаворитом на возможных выборах на Украине.