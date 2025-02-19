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Залужный не стал отвечать на вопрос об участии в президентских выборах

«Страна.ua»: Залужный не стал отвечать на вопрос об участии в выборах президента
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос о возможном участии в выборах президента Украины. Его слова приводит «Страна.ua».

По его мнению, задавать подобные вопросы на данный момент неуместно.

«Наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — сказал он.

Залужный занимал должность главнокомандующего украинской армией в период с 2021 по 2024 год. Позже эту должность занял Александр Сырский.

Выборы президента Украина должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако они не были назначены из-за введенного в стране военного положения, которое украинские власти продлевают каждые три месяца с февраля 2022 года.

До этого посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году. По ее словам, если команда американского лидера Дональда Трампа поднимет этот вопрос во время диалога, то Украина готова его обсуждать.

Ранее в Госдуме назвали возможного кандидата на место Зеленского.

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