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Названо имя фаворита на возможных президентских выборах на Украине

Экс-премьер Азаров: фаворитом на возможных выборах на Украине является Залужный
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Явным фаворитом возможных президентских выборов на Украине является бывший главком ВСУ Валерий Залужный, однако его могут не допустить к электоральному процессу. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Сейчас явный фаворит возможных выборов – Залужный. Ему сумели создать определенный имидж человека крепкого, серьезного, твердого защитника Украины», – подчеркнул он.

Как отметил Азаров, опросы на Украине показывают, что Залужный «в любом случае многократно перевешивает Зеленского». Однако, по словам бывшего премьера, вопрос остается открытым, допустят ли экс-главкома ВСУ к выборам.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что президент России Владимир Путин публично раскрыл правду о нелегитимности Зеленского.

Путин заявлял, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Кроме того, глава государства рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

Ранее Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса Зеленским.

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