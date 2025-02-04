Более 70% опрошенных украинцев признались в доверии к Валерию Залужному

Бывшему главкому ВСУ, украинскому послу в Лондоне Валерию Залужному в настоящее время доверяют 72% граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса New Image Marketing Group.

Согласно результатам исследования, на втором месте в рейтинге находится глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (62%), а на третьем — боксер Александр Усик (60%). Действующий президент страны Владимир Зеленский занял четвертое место, ему доверяют менее половины опрошенных (49%).

При этом показатели как Залужного, так и Зеленского немного просели в сравнении с апрелем 2024-го, когда экс-главком набирал 75%, а украинский лидер — 54%.

30 января бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Залужный — явный фаворит возможных президентских выборов. Однако, по словам политика, вопрос остается открытым, допустят ли экс-главкома ВСУ к выборам.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Ранее экс-депутат Рады рассказал о планах Зеленского подставить генералов ВСУ.