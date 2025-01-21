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Экс-главком ВСУ рассказал о противостоянии с офисом Зеленского

Экс-главком ВСУ Залужный рассказал о конфликте с офисом Зеленского
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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поделился в своей книге информацией о конфликте с администрацией президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

В одном из разделов книги описывается ситуация, при которой руководитель одного из подразделений ВСУ сообщил Залужному о не вернувшейся с задания боевой группе. Согласно материалу издания, речь может идти о Викторе Хоренко, который в 2022–2023 годах командовал силами специальных операций. В своем рассказе Залужный отмечает, что в момент назначения этого человека на должность генерал был обеспокоен не только ситуацией на фронте, но и ухудшением отношений с руководством страны.

«Как раз его назначение без учета моего мнения и моя и Генерального штаба, мягко говоря, оппозиция нашему руководству ничего хорошего не предвещали», — пишет экс-главнокомандующий.

В своей книге Залужный также заявляет, что в конце 90-х годов в украинской армии не существовало системы. По его словам, младшие командиры страдали от полного бесправия перед старшими.

До этого стало известно, что украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о ведении наступления по трем направлениям и подталкивали солдат сконцентрировать силы на одном. По словам Залужного, на тот момент обеспечение армии оценивалось на уровне в 50–60%. Он добавил, что доводы военного командования ВСУ не хотели слушать.

Ранее бывший главком ВСУ рассказал о состоянии войск перед началом конфликта.

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