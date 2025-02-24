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Трамп заявил о заинтересованности США в российских ресурсах

Трамп: у России есть множество товаров, в которых заинтересованы США
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с французским лидером Эммануэлем Макроном в Белом доме отметил, что Россия располагает рядом ценных ресурсов, представляющих интерес для американской экономики. В их числе он выделил редкоземельные металлы, критически важные для технологической и оборонной промышленности, передает Reuters.

«Мы рассматриваем несколько проектов. У России есть многое из того, что нам нужно. Например, огромные запасы редкоземельных элементов. Это крупнейшая страна в мире по территории, и ее потенциал значителен. Не уверен, удастся ли достичь договоренностей, но мы открыты к диалогу», — заявил президент США.

Американский лидер подчеркнул, что ключевым условием для реализации совместных проектов является урегулирование конфликта на Украине.

«Первым шагом в любой комплексной сделке должно стать прекращение войны. Это основа для дальнейшего взаимодействия», — отметил Трамп.

Также американский лидер рассказал, что Россия и США рассматривают перспективы крупных экономических проектов между двумя странами.

24 февраля спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова развивать экономические связи с США.

Ранее Трамп отказался называть Путина диктатором.

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