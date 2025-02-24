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Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Путиным по Украине и экономическим проектам

Трамп: переговоры с Путиным по завершению конфликта на Украине идут очень хорошо
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Диалог Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского конфликта развивается «очень успешно». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер также повторил свой тезис о том, что война «никогда бы не началась», если бы он находился у власти в момент эскалации.

По словам Трампа, он ведет «серьезные обсуждения» с президентом России Владимиром Путиным, направленные на завершение боевых действий. Помимо этого, стороны рассматривают перспективы крупных экономических проектов между двумя странами. Детали предложений не раскрываются.

24 февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине «сильно представлены российские нарративы».

Владимир Путин заявлял, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее украинские военные назвали Трампа «агентом России».

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Переговоры о мире на Украине
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