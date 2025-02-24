Спецпредставитель Путина сообщил о готовности России сотрудничать с США

Россия готова развивать экономические связи с США. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Россия открыта для сотрудничества с США и уверена, что такое взаимодействие критически важно для стабильности глобальной экономики», — подчеркнул Дмитриев.

23 февраля президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В пресс-службе РФПИ рассказали, что Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США.

Кирилл Дмитриев — участник переговоров между Россией и США, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее на Западе заявили, что сделка США по Украине может принести экономическую выгоду РФ.