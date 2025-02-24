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В Кремле рассказали о желании США разобраться в причинах конфликта на Украине

Песков: РФ видит попытки США разобраться в первопричинах конфликта на Украине

Россия видит, что США действительно пытаются разобраться в первопричинах конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим попытки Вашингтона разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта, и надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что без понимания первопричин украинского конфликта невозможно качественно заниматься его урегулированием.

«Российская Федерация надеется, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта», — добавил Песков.

Также он заявил, что Москва приветствует настрой Вашингтона на переформатирование подхода к диалогу, в том числе по вопросу ситуации на Украине.

21 февраля Трамп в эфире Fox News назвал своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, а не Россию, виновниками начала вооруженного конфликта.
По словам американского лидера, аргументы Байдена и Зеленского против России были в корне неконструктивными и «неправильными», и российское руководство можно было «легко отговорить» от начала специальной военной операции.

Накануне российский президент Владимир Путин в ходе награждения Героев России заявил, что страна достигает поставленных целей в СВО благодаря усилиям своих бойцов.

Ранее Кремль прокомментировал заявление Трампа о возможном установлении мира.

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