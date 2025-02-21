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Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО

Fox News: Трамп назвал Байдена и Зеленского, а не РФ, виновниками начала СВО
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, а не РФ, виновниками начала вооруженного конфликта. С таким заявлением он выступил в эфире Fox News, сообщает ТАСС.

«Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова. На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было так легко отговорить от этого, что войны не должно было быть», — подчеркнул он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

По итогам переговоров между РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля помощник президента Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Украиной прошли хуже, чем с Путиным.

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