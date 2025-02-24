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В Кремле оценили слова Трампа о роли Зеленского и Байдена в начале СВО

Песков: РФ приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу
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Elizabeth Frantz/Reuters

Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу, в том числе по вопросу украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что не Россия виновата в начале специальной военной операции на Украине в 2022 году.

«США переформатировали подходы к России и к диалогу с Россией. То, что мы приветствуем и поддерживаем», — сказал представитель Кремля.

В Москве надеются на то, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта. Это то, на что российская сторона всегда пыталась обратить внимание оппонентов в Европе, отметил Песков.

Он добавил, что РФ видит попытки Соединенных Штатов разобраться в том, что стало первопричиной конфликта, и надеется, что анализ поможет в урегулировании конфликта.

21 февраля Трамп в эфире Fox News назвал своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, а не Россию, виновниками начала вооруженного конфликта.

По словам американского лидера, аргументы Байдена и Зеленского против России были в корне неконструктивными и «неправильными» и российское руководство можно было «легко отговорить» от начала специальной военной операции.

Накануне российский президент Владимир Путин в ходе награждения Героев России заявил, что страна достигает поставленных целей в СВО благодаря усилиям своих бойцов.

Ранее Путин рассказал о миссии нынешнего поколения россиян.

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