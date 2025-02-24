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Песков прокомментировал уверенность Трампа в установлении мира

Песков: Кремль не располагает информацией о заключении мира на текущей неделе
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по заявлению президента США Дональда Трампа о возможном прекращении боевых действий на Украине на текущей неделе.

На вопрос журналистов о том, обсуждалась ли такая перспектива на высшем уровне, Песков отметил, что стоит дождаться уточнений от пресс-секретаря американского лидера Кэролайн Ливитт.

23 февраля представитель Трампа заявила о его твердой уверенности в том, что сделка по окончанию конфликта на Украине будет достигнута «уже на этой неделе».

22 февраля США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Кроме того, Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины заявил о решающем моменте для Киева в ходе конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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