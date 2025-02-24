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США впервые не направили представителей на СПЧ ООН

РИА: США впервые не направили ни одного представителя на открытие сессии СПЧ ООН
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Global Look Press

Соединенные Штаты впервые не направили ни одного своего представителя на открытие сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что место, отведенное делегации США в зале заседаний, впервые осталось пустым, несмотря на открытие 24 февраля недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. Израильская делегация также не прибыла.

Место американской делегации находится между делегацией России и делегацией Палестины.

Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим сообщил агентству, что место для американских представителей зарезервировано на случай, если они захотят вернуться.

21 февраля стало известно, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН.

Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

На следующий день чиновники Великобритании и Франции обратились к США с просьбой внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, однако Вашингтон отказался это делать.

США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру».

Ранее в России заявили, что США не заинтересованы в выходе из ООН.

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