Россия отреагировала на информацию о намерении США выйти из ООН

Полянский: США не заинтересованы в выходе из ООН

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не планируют выход из организации, несмотря на предложение сенатора-республиканца Майка Ли. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live», отметив, что первое назначение Дональда Трампа — постпред при ООН — подчеркивает значимость структуры для Вашингтона.

Полянский назвал инициативу Ли о полном выходе США из ООН и прекращении финансирования «внутренним популизмом». По его словам, американский истеблишмент осознает преимущества членства в ООН, включая статус постоянного члена Совбеза.

Сенатор Ли предложил законопроект о выходе США из ООН, аргументируя это необходимостью «избавиться от ненужных обязательств». Полянский напомнил, что Трамп, вернувшись в Белый дом, первым делом назначил представителя при ООН, что свидетельствует о приоритетности организации для США.

21 февраля стало известно, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН.

Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

4 февраля Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине.