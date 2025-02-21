Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

«Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН», — говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Майка Ли (один из авторов документа).

В комментарии телеканалу Fox сенатор также заявил, что ООН стала «платформой для тиранов», через которую осуществляются нападения на США и их союзников.

9 февраля сенатор Владимир Джабаров заявил, что несмотря на выход США из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, из ООН Вашингтон выходить не станет.

Ранее Небензя рассказал, как США воспринимают ООН.