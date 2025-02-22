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США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине

США в проекте резолюции ГА ООН не обвиняют Россию в начале украинского конфликта
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Depositphotos

США в новом проекте резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ. В его тексте говорится, что Соединенные Штаты скорбят о жертвах российско-украинского конфликта.

Как сообщалось, антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН, подготовленный к 24 февраля 2025 года, трехлетней годовщине начала специальной военной операции (СВО), требует от РФ «безоговорочно» вывести свои вооруженные силы с территории Украины. Среди авторов упомянутой резолюции есть Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Госдуме сделали заявление о сроках окончания СВО.

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