Лондон и Париж просили Вашингтон изменить проект резолюции ООН по Украине

Чиновники Великобритании и Франции обратились к США с просьбой внести поправки в американский проект резолюции ООН по Украине, однако Вашингтон отказался это делать. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Чиновники Лондона и Парижа попросили Вашингтон внести поправки в проект резолюции. США заявили, что не будут этого делать», — говорится в публикации.

До этого американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США склоняют союзников к блокированию текста украинской резолюции в ООН, в которой осуждаются действия России на Украине. В статье говорится, что администрация президента США призвала всех членов ООН вместо этого поддержать американскую резолюцию, направленную на определение пути к миру между Киевом и Москвой.

Также сообщалось, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее политолог оценил вероятность выхода США из ООН.