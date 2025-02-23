Президент Украины Владимир Зеленский мог получить от кураторов команду «собирать чемоданы» и «тикать за границу». Такое предположение сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал заявление Зеленского о готовности оставить свой пост ради мира или в обмен на членство Украины в НАТО.

«Вот ведь, лжет как дышит! Или ему поступила команда от кураторов собирать чемоданы и тикать за границу?» — написал Джабаров.

18 февраля основатель Pink Floyd Роджер Уотерс допустил, что Зеленский может покинуть территорию Украины. По словам музыканта, украинский лидер уже изучает расписание рейсов, и его бегство из страны — лишь вопрос времени. С ним не советуются ни Россия, ни США, поскольку «Зеленский здесь ничего не значит», добавил Уотерс.

В середине декабря президент России Владимир Путин предрек, что действующие на Украине власти сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют.

Ранее Зеленского предупредили о риске государственного переворота на Украине.