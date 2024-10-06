Президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого официально истек в мае 2024 года, ждет государственный переворот. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom сделал полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Я думаю, что будет переворот — непохожий на тот, что был в 2014 году», — сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что у людей, которые придут к власти на Украине после переворота, будет только одна цель. Речь идет о начале мирных переговоров с РФ и прекращении боевых действий ради спасения страны.

По словам американского полковника, уже сейчас Зеленского хотят убрать с поста главы государства. Уилкерсон не исключил, что политика могут даже попытаться устранить в физическом плане.

«Они (новые украинские власти. — «Газета.Ru»), вероятно, скажут НАТО и США, чтобы те шли к черту», — добавил эксперт.

6 октября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что неудачи на поле боя приведут к военному мятежу в стране. В том числе солдаты могут взбунтоваться из-за потери донецкого города Угледара, который российские войска взяли под свой контроль 3 октября.

Ранее пленный украинский боец рассказал о готовности военных развернуть оружие в сторону Киева.